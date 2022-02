Hugo Calderano inicia disputa por vaga na final da Champions League

O mesa-tenista Hugo Calderano inicia na próxima quarta-feira (16) a busca por uma vaga na decisão da Champions League 2021/2022. O carioca, que ocupa o terceiro lugar do ranking mundial, é destaque do Fakel Gazprom Orenburg (Rússia) no duelo contra o UMMC (Rússia), a partir das 11h (horário de Brasília). Esse será o duelo de ida das semifinais. Os confrontos são jogados em melhor de cinco partidas. O duelo de volta será no dia 4 de março.

Até o momento Calderano está invicto no novo clube. Foram dez vitórias pela Premier League, a liga russa de tênis de mesa, e outras seis pela Champions League. Além do brasileiro, o Fakel Gazprom, pentacampeão europeu e atual vice do torneio, conta com outros quatro jogadores em seu time principal: Lin Yun-Ju (7º do mundo), de Taiwan, o alemão Dimitrij Ovtcharov (6º), o português Marcos Freitas (26º) e o russo Aleksandr Shibaev (92º).

Após decidir o futuro no torneio europeu de clubes, o atleta seguirá para o circuito internacional. Ele estreia no WTT Grand Smash, em Cingapura (de 11 a 20 de março). Em seguida estão previstos dois eventos em Doha, no Catar, o WTT Contender (de 21 a 24 de março) e o WTT Star Contender (de 27 a 31 de março).