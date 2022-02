Inter e Real Brasília abrem esta noite 1ª edição da Supercopa Feminina

A temporada 2022 do futebol feminino no país começa oficialmente nesta sexta-feira (4), com a Supercopa do Brasil. O duelo entre Internacional e Real Brasília abre a competição no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h (horário de Brasília). Mais tarde, às 21h30, o Grêmio encara o Cruzeiro no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).

A competição será a oportunidade para os clubes testarem os reforços de 2022. O Inter, por exemplo, trouxe seis caras novas, sendo quatro ex-atletas do Cruzeiro: a zagueira Thamirys, a lateral Eskerdinha e as meias Duda e Capelinha. O Real Brasília acertou com quatro jogadoras, entre elas a atacante Dany Helena, artilheira do Campeonato Brasileiro em 2018, pelo Flamengo.

Hoje tem Supercopa do Brasil de Futebol Feminino! Dois jogos abrem a primeira fase nessa sexta-feira… 🇧🇷 pic.twitter.com/RLpXiiYt3C — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) February 4, 2022

O jogo entre Grêmio e Cruzeiro terá ainda mais estreantes em campo. Os gaúchos contrataram dez reforços. Destaque às colombianas Mónica Ramos (zagueira) e Jéssica Peña (volante), ambas vice-campeãs da última Libertadores Feminina pelo Santa Fe (Colômbia). À Raposa, chegaram nove atletas. A goleira Taty Amaro, ex-Palmeiras e campeã brasileira e da América pelo Corinthians entre 2019 e 2020, é uma delas.

O torneio prossegue no domingo (6), com duas partidas iniciando às 10h30. Atuais campeão e vice da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras medem forças na Neo Química Arena, em São Paulo, enquanto Flamengo e Esmac-PA jogam no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

DIA DE GURIAAAAAS!!! 😍🇦🇹 É dia de decisão no Gigante! Vamos em busca da vaga na semifinal da Supercopa do Brasil! 💪💪💪 🔥 VAAAMOO! PRA CIMA DELAS! 🔥 pic.twitter.com/ZqgpwvUcuk — Gurias Coloradas (@ColoradasGurias) February 4, 2022

Novidade no calendário nacional da modalidade, a Supercopa será disputada em formato mata-mata, em confrontos de jogo único, com mando de campo das equipes pertencentes à federação estadual mais bem colocada no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em caso de empate no tempo normal, o classificado será definido nos pênaltis.

Os jogos das semifinais estão previstos para quarta-feira (9), às 15h30 e 18h. Quem passar de Inter e Real Brasília enfrenta o ganhador de Corinthians e Palmeiras, enquanto o time classificado entre Grêmio e Cruzeiro será adversário do vencedor de Flamengo e Esmac. A decisão será no domingo que vem (13), às 10h30.