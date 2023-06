Internacional e Ferroviária abrem quartas do Brasileiro Feminino

O confronto entre Internacional e Ferroviária abrirá as quartas de final da Série A1 do Brasileiro Feminino, divulgou nesta quarta-feira (14) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O confronto de ida entre as Guerreiras Grenás e as Gurias Coloradas está programado para ser disputado a partir das 11h (horário de Brasília) do próximo sábado (17) no estádio Centenário.

Um dia depois o Flamengo recebe o Santos no estádio Raulino de Oliveira e o São Paulo disputa clássico com o Palmeiras no estádio Bruno José Daniel. Os dois jogos estão marcados para as 16h. Já o Cruzeiro recebe o Corinthians no Ipatingão na segunda-feira (19) a partir das 20h.

Os confrontos de volta das quartas terão início no dia 25 de junho, com o clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, a partida Santos e Flamengo, na Vila Belmiro, e o confronto Ferroviária e Internacional, na Fonte Luminosa. Um dia depois o Corinthians recebe o Cruzeiro no Parque São Jorge.