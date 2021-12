João Gomes Júnior é bronze no Mundial de Piscina Curta

O nadador João Gomes Júnior, do Esporte Clube Pinheiros, faturou nesta terça-feira (21) a medalha de bronze na prova dos 50 metros peito no Mundial de Piscina Curta (25 metros), que está sendo disputado em Abu Dhabi. O atleta, de 35 anos, completou a prova em 25 segundos e 80 centésimos, cravando a melhor marca da carreira, e ficou atrás apenas do americano Nic Fink (25seg53) e do italiano Nicolo Martinenghi (25seg55).

Além da final olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016, ele já tem no currículo duas medalhas nesta mesma prova em mundiais de piscina longa (50m), a prata em 2017 e o bronze em 2019, e três ouros em revezamentos em mundiais de piscina curta (4×50 metros medley, 4×100 metros medley e 4×50 metros medley misto) em Doha, em 2014.

Esta foi a terceira medalha conquistada pelo Brasil no torneio de 2021. A delegação nacional tem o ouro de Nicholas Santos nos 50 metros borboleta e o bronze no revezamento 4×200 metros livre.