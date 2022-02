Jogo das Estrelas da Liga Feminina de Basquete será na Arena Carioca

A Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, sediará a edição deste ano do Jogo das Estrelas da Liga de Basquete Feminino (LBF) no próximo dia 19 de junho, em horário a definir. O evento, que reúne as principais atletas da competição nacional, voltará a ser realizado após dois anos sem ocorrer, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Para nós, levar o Jogo das Estrelas para o Rio de Janeiro é muito importante por ser um estado com potenciais equipes que, futuramente, poderão estar na LBF”, afirmou o presidente da Liga, Ricardo Molina, em nota oficial, após encontro em Brasília com membros da Secretaria Especial do Esporte, para oficializar a novidade. “Competições deste porte devem ser sediadas no Parque Olímpico, que é o nosso grande legado dos Jogos Rio 2016”, comentou o secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento, Bruno Souza, em comunicado à imprensa.

A edição deste ano será a sétima do Jogo das Estrelas, que ocorreu pela última vez em junho de 2019, no ginásio Gigantão, em Araraquara (SP). Na ocasião, a partida entre as equipes que tiveram como capitãs a pivô Aline Moura e a ala Rapha Monteiro foi uma homenagem às jogadoras campeãs mundiais pela seleção brasileira feminina em 1994.

A temporada 2022 da LBF começa no próximo dia 8 de março, com o duelo entre os paulistas Ituano (atual campeão nacional) e Sesi Araraquara, às 19h (horário de Brasília), no ginásio Prudentão, em Itu (SP). Santo André-SP, Bax Catanduva-SP, BFB/Blumenau-SC, Pró-Esporte/Sorocaba-SP, Sampaio Corrêa-MA, Sodiê Doces/Mesquita/LSB-RJ, Sport/Glória do Goitá-PE e Vera Cruz Campinas-SP são os demais participantes.

O Jogo das Estrelas do Novo Basquete Brasil (NBB), que é o campeonato nacional masculino, também será na Arena Carioca 1, entre 18 e 19 de março, com entrada gratuita. A partida entre Flamengo e Paulistano, da 16ª rodada da competição, abre o evento às 18h30 do primeiro dia, 18 de março (sexta-feira). O confronto será seguido por torneios individuais de habilidades, enterradas e arremessos de três pontos.

No sábado, 19 de março, a partir das 16h10, ocorrerão as partidas do Jogo das Estrelas, envolvendo quatro equipes, capitaneados pelos alas Yago Mateus (NBB Novas Estrelas – Time Monstrinho), Guilherme Deodato (NBB Brasil – Time Deodato) e Bruno Caboclo (NBB Brasil – Time Cablock) e pelo ala-armador David Jackson (NBB Mundo – Time DJack). As semifinais terão 12 minutos cada, enquanto a decisão será de 15 minutos.