Joinville e Magnus abrem quartas de final da Liga Nacional de Futsal

O duelo entre Joinville-SC e Magnus Sorocaba-SP abre neste sábado (6), às 11h (horário de Brasília), as quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). O jogo no Centreventos Cau Hansen, em Joinville (SC), será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Cada jogo é uma batalha até a final. Neste sábado (6), às 11h, teremos o primeiro jogo das quartas de final da #LNF2021 entre @jecfutsal e @MagnusFutsal. É o #FutebolTVBrasil e você acompanha cada decisão dessas #AoVivo na sua #EmissoraPública | https://t.co/LNBnNcWCdp pic.twitter.com/kstipJwJrb — TV Brasil (@TVBrasil) November 5, 2021

Os catarinenses não tiveram dificuldades para superar a Intelli Santo André-SP nas oitavas de final, com duas vitórias por 5 a 0. O pivô Genaro, recuperado de uma cirurgia no braço esquerdo, foi relacionado pela primeira vez após três meses e é a novidade entre os atletas à disposição do técnico Daniel Júnior. O JEC tem dez vitórias, dois empates e quatro derrotas na competição.

Atuais campeões, os paulistas sofreram para despachar o Praia Clube-MG nas oitavas. Após empatar por 1 a 1 no jogo de ida em Uberlândia (MG), a franquia de Sorocaba (SP) venceu o duelo de volta por 3 a 1. Na ocasião, o fixo e capitão Rodrigo atingiu 400 partidas pela equipe (14 delas nesta edição da LNF, com oito vitórias, quatro empates e duas derrotas).

O confronto opõe dois vencedores da Liga Nacional. Além de ganhar a última edição, o Magnus levantou a taça em 2014. Os sorocabanos buscam chegar à semifinais pela sexta vez, sendo a quarta seguida. A franquia paulista só não ficou entre os quatro melhores em 2017, justamente o ano em que o Joinville levou o título.

Os catarinenses, por sua vez, podem alcançar a semifinal pela terceira vez consecutiva, a oitava na história da Liga. Na temporada passada, o JEC deixou pelo caminho no mata-mata o então atual campeão, Pato-PR. Na fase seguinte, o Tricolor foi superado pelo Corinthians.

Em 2021, as duas equipes se enfrentaram na decisão da Taça Brasil, disputada em Dourados (MS). Com gols de Rodrigo, do ala Ricardinho e do pivô Sinoê, o Magnus venceu por 3 a 2 e ficou com o título. O ala Renatinho e o pivô Dieguinho descontaram para o Joinville.

Por ter uma campanha melhor ao longo da temporada, o Magnus fará o jogo de volta do confronto em casa, na Arena Sorocaba. A partida está marcada para o sábado que vem (13), às 13h30. Quem avançar terá pela frente o ganhador de São José-SP e Foz Cataratas-PR na semifinal.