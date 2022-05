Jucielen Cerqueira e Caroline Almeida estreiam bem no Mundial de Boxe

O Brasil começou com pé direito no Mundial de Boxe Feminino em Istambul (Turquia) nesta quarta-feira (11). A paulista Jucielen Cerqueira e a pernambucana Caroline Almeida avançaram às oitavas de final, após vencerem as lutas de estreia por unanimidade (5 a 0) Na categoria até 57 quilos, Jucielen superou a queniana Akoth Ouma; e Caroline atropelou a cazaque Angelina Lukas, representante da equipe dos refugiados. Os confrontos com atletas brasileiras têm transmissão ao vivo no Canal Olímpico.

Detentora do título dos 60 kg no Mundial de 2019 – último antes da pandemia – a baiana Bia Ferreira faz sua primeira luta no Mundial às 9h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (12). Vice-campeã nos Jogos de Tóquio, Bia terá pela frente a pugilista Badmaarag Ganzorig, da Mongólia.

A última a estrear no Mundial será a baiana Viviane Pereira, ao meio-dia de sábado (14). A adversária será a vencedora do embate entre representantes de Turquia e Cazaquistão.

O Mundial Feminino de Boxe teve início na última segunda (9), após hiato superior a dois anos em razão da pandemia de covid-19. A competição, com 419 atletas de 93 países, segue até o próximo dia 20 na capital turca.

Próximos confrontos

Quinta-feira (11)

Estreia – 9h30 – Bia Ferreira x Badmaarag Ganzorig (Mongólia) – 60kg

Sábado (14)

Estreia – 12h – Viviane Pereira x vencedora (representantes Turquia x Cazaquistão) – 75 kg

Oitavas de final – Jucielen Cequeira x Yeni Arias (Colômbia) – 57 kg

Domingo (15)

Oitavas de final – Caroline Ameida x Beiza Saracoglu (Turquia) – 52 kg