Judô: Beatriz Souza estreia na temporada com ouro no Open de Varsóvia

A judoca brasileira Beatriz Souza, atual vice-campeã mundial na categoria peso pesado (acima de 78 quilos), faturou o título do Open de Varsóvia (Polônia) na categoria peso pesado (acima dos 78 quilos). Na final do torneio neste domingo (26), a paulista de Peruíbe, número 5 do mundo, confirmou o favoritismo e derrotou a chinesa Xu Shiyan (10ª). Beatriz Souza passou os últimos quatro meses se recuperando de uma lesão no cotovelo e estreou na temporada 2023 pelo Open de Varsóvia.

É OUROOOOOO!@bia_rodrigz começou bem o ciclo olímpico @paris2024 🥇 no Grand Slam de Abu Dhabi Valeeeeeu, Bia! Braba demais! 📸: IJF pic.twitter.com/MM7HlIqPp1 — Time Brasil (@timebrasil) November 28, 2021

Antes de se classificar à final, a brasileira venceu outras três adversárias: Maria Hoellwart (Áustria), Saba Hawa Camara (França) e Kinga Wolsczak (Polônia).

Outras duas judocas representaram o Brasil na competição. Também no domingo (26), Beatriz Freitas, atual campeã mundial júnior (Sub 21), avançou à disputa pelo bronze no meio-pesado (78 kg), mas perdeu para a holandesa Like Derks. No sábado (25), Bianca Reis, vice-campeã mundial juvenil (Sub 18), também parou na busca pelo bronze nos 57 kg, ao ser superada pela alemã Seija Ballhaus.