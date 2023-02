Judô: Daniel Cargnin conquista prata no Grand Slam de Paris

O brasileiro Daniel Cargnin conquistou uma medalha de prata na categoria até 73 kg, neste sábado (4), no Grand Slam de Paris, competição que reúne os melhores judocas do mundo em busca dos primeiros mil pontos no ranking mundial.

Após duas edições sem medalhas 🇧🇷 (2021 e 2022), Daniel Cargnin recoloca o judô brasileiro no pódio do tradicional Grand Slam de Paris com a 🥈 conquistada neste sábado. Faltam 537 dias para @Paris2024 🇫🇷 Esse é o tuíte. 🚀🌪️🇧🇷🥋 VAMOS! 📷: @europeanjudo pic.twitter.com/fCpdTqDviG — CBJ (@JudoCBJ) February 4, 2023

O judoca, que tem um bronze olímpico no currículo (mas na categoria até 66kg), teve um dia quase perfeito, após estrear com vitória sobre o cipriota Kyprianos Andreou, derrotar o turco Umalt Demirel nas oitavas, bater Urunbayar Odgerel, da Mongólia, nas quartas, e superar o canadense Arthur Margelidon na semifinal. O único revés de Cargnin foi justamente na final, onde soreu um ippon do georgiano Lasha Shavdatuashvili, número 1 do ranking mundial.

A competição terá prosseguimento no próximo domingo (5). Na hierarquia das etapas do circuito, os Grand Slam ficam atrás apenas do Mundial e do Masters em termos de relevância.