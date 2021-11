Juventude consegue empate com Atlético-GO em duelo direto contra o Z4

O confronto direto entre Atlético-GO e Juventude para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro terminou sem vencedor. Nesta quarta-feira (23), Dragão e Papo empataram por 1 a 1 no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em duelo atrasado da 30ª rodada da competição.

Os dois times seguem ameaçados pelo Z4. O Rubro-Negro goiano segue em 15º lugar, com 41 pontos, um a mais que o Alviverde gaúcho, que aparece uma posição atrás. O Bahia, 17º colocado e primeira equipe na zona de rebaixamento, soma 37 pontos, com um jogo a menos.

O Atlético foi superior no primeiro tempo e teve pelo menos duas boas chances em finalizações do atacante Janderson, defendidas pelo goleiro Douglas. As redes balançaram somente na segunda etapa. Aos 16 minutos, o atacante Zé Roberto pegou a sobra de um chute de Janderson que explodiu na zaga e abriu o marcador para os goianos.

O cenário do jogo se inverteu, com a equipe gaúcha tomando controle das ações e conseguindo o empate aos 43. O atacante Ricardo Bueno recebeu um passe precioso do meia Chico na pequena área e bateu por cobertura, na saída do goleiro Luan Polli, evitando a derrota do Juventude.

O Dragão volta a campo na sexta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), para encarar a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC). O Alviverde joga somente na terça-feira (30), às 19h, diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).