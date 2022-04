Libertadores: Atlético-MG supera o Tolima por 2 a 0 na Colômbia

O Atlético-MG conseguiu uma importante vitória de 2 a 0 sobre o Tolima (Colômbia) no jogo que abriu a sua participação no Grupo D da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (6) no estádio Manuel Murillo Toro.

🖤🤍🐓 Galo forte! O @Atletico estreou na Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores com vitória sobre o @cdtolima por 2-0. Nacho Fernández e Tchê Tchê fizeram os gols. pic.twitter.com/s4zJ4rTCaY — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 7, 2022

Os três pontos alcançados fora de casa deixaram o Galo dividindo a liderança da chave com o Independiente del Valle (Equador), que bateu o América-MG mais cedo pela competição.

Em uma partida movimentada, a equipe comandada pelo técnico Antonio Mohamed conseguiu abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, quando Savarino encontrou Nacho, que bateu na saída do goleiro Domínguez.

Apesar da vantagem do atual campeão Brasileiro e da Copa do Brasil, o confronto continuou aberto na etapa final. Mas o Atlético-MG foi mais eficiente e ampliou aos 33 minutos, quando Tchê Tchê aproveitou bola viva na área após cobrança de escanteio.

Agora, o Galo se concentra na estreia pelo Brasileiro, no domingo (10) contra o Internacional. O próximo compromisso pela Libertadores é diante do América-MG na quarta-feira (13).