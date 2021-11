Líder Atlético-MG recebe o Juventude no Mineirão

Liderando o Campeonato Brasileiro com 71 pontos conquistados, o Atlético-MG enfrenta o Juventude neste sábado (20), a partir das 19h (horário de Brasília) no estádio do Mineirão. Já a equipe gaúcha chega ao confronto com 39 pontos, ocupando o 15º lugar da tabela e precisando abrir distância do Z4.

💪🏽 Na Cidade do Galo, a sexta-feira foi de últimos ajustes para o jogo contra o Juventude. #VamoGalo! ⚔️ #TodoJogoÉDecisão! 🏴🏳️ pic.twitter.com/yHE887NtTS — Atlético 😷 (@Atletico) November 19, 2021

A partida vale pela 34ª rodada, e uma vitória deixa o Galo bem perto de um título aguardado há 50 anos, como afirma o lateral Guilherme Arana: “Temos que manter o foco e a cabeça no lugar, não ganhamos nada ainda. Mas, dentro do Mineirão, sabemos da nossa força, foram 13 vitórias. Então, temos que manter a mesma performance e conquistar mais três pontos”.

Já o Juventude comandado pelo técnico Jair Ventura vem de vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense em Caxias do Sul. Porém, o treinador sabe que o caminho para garantir a permanência na primeira divisão é desafiador: “É uma competição muito difícil e estamos encarando todos os jogos como finais de Copa do Mundo, para que no dia 9 de dezembro possamos comemorarmos nossa permanência”.

Nosso aplauso ao torcedor Jaconero pelo apoio ontem no Jaconi. Vamos por mais 🟢⚪#AtéOFimPapo #ProJaconiEuVou 📷Fernando Alves/ECJuventude pic.twitter.com/DvFTdgKMZ6 — E.C. Juventude (@ECJuventude) November 19, 2021

No primeiro turno, o Galo superou o Juventude por 2 a 1, em partida disputada no estádio no Alfredo Jaconi.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Atlético-MG e Juventude com a narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Wagner Gomes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: