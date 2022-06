Liga das Nações: seleção feminina bate China em abertura da 3ª etapa

A seleção brasileira feminina de vôlei ficou perto da classificação para a disputa do título inédito da Liga das Nações, após derrotar a China por 3 sets a 2 (parciais de (25/20, 25/23, 18/25, 21/25 e 15/11), nesta terça-feira (28), na partida de abertura da terceira etapa da competição em Sofia (Bulgária). O próximo compromisso da equipe brasileira, terceira colocada (20 pontos), será contra a Coreia do Sul (lantena, com oito pontos), às 14h (horário de Brasília) de quinta-feira (30).

As brasileiras, comandadas pelo técnico Zé Roberto Guimarães. Controlaram a partida no início, e chegar a abrir 2 sets a 0 de vantagem. Mas a partir da terceira parcial, o Brasil errou muito e as chinesas aproveitaram e empataram o duelo. No tie-break, as brasileiras fizeram valer sua superioridade em quadra e selaram a vitória.

Principal destaque da partida foi a ponteira Gabi, capitã da seleção, que anotou 27 pontos (24 deles no ataque, dois de bloqueio e um de saque). Quem também brilhou foi a oposta Kisy que somou 24 (22 pontos de ataque e dois de bloqueio). O resultado deixou Zér Roberto confiante para selar a vaga já no “Foi uma vitória importante para essa nova geração, um jogo difícil como sempre são as partidas entre Brasil e China. Abrimos dois a zero e depois paramos de ter eficiência no saque e na defesa. O importante foi a nossa recuperação no quinto set. Continuamos a nossa trajetória e vamos pensar na partida contra a Coréia do Sul”, disse o técnico, em depoimento à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

O triunfo de hoje (28) foi o quinto seguido do Brasil, terceiro colocado na classificação geral, com 20 pontos, atrás apenas das líderes japonesas (23) e das norte-americanas (21), em segundo lugar. A Liga das Nações reúne 16 seleções e apena as oito melhores seguem para a fase de decisão do título. A equipe comandada pelo técnico Zé Roberto soma até agora sete vitórias e apenas uma derrota.

Terceira etapa – Liga das Nações

30/06 (quinta-feira) – Brasil x Coréia do Sul, às 14h

01/07 (sexta-feira) – Brasil x Bulgária, às 14h

02/07 (sábado) – Brasil x Tailândia, às 10h30