LNF: Cascavel goleia Tubarão e está nas quartas de final

O Cascavel garantiu a classificação para as quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF) após golear o Tubarão por 6 a 1, neste domingo (31) no Ginásio da Neva, no Paraná. A partida contou com transmissão da TV Brasil.

Apesar de a vitória final ficar com a equipe da casa, os visitantes abriram o placar logo aos quatro minutos com Júlio. Porém, na jogada seguinte, o Cascavel empatou com Gustavinho. E, antes do intervalo, assumiu a vantagem graças a gols de Dieguinho e Roni.

Na etapa final o Cascavel foi absoluto e confirmou seu triunfo com gols de Carlão, Jorginho e Zequinha.

Na próxima fase da competição o Cascavel mede forças com o Joaçaba, que eliminou o Blumenau no último sábado. Por terem feito melhor campanha, os paranaenses decidem em casa.