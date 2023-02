Luisa Stefani é campeã das duplas femininas no WTA 500 de Abu Dhabi

A brasileira Luisa Stefani é campeã de duplas femininas do WTA 500 de Abu Dhabi. Na manhã deste domingo (12), jogando ao lado da chinesa Shuai Zhang, a paulistana superou na final a japonesa Shuko Aoyama e a taiwanesa Chan Hao-ching, por 2 sets a 1 (3/6, 6/2 e 10-8).

Essa foi a 19ª vitória seguida da tenista, sendo que ela está invicta desde novembro de 2022. E representou a conquista do terceiro troféu na temporada e o quarto título seguido no circuito (o WTA 125 de Montevideu, com Ingrid Martins, em novembro, o WTA 500 de Adelaide, com Taylor Townsend, em janeiro, e duplas mistas do Australian Open, com Rafael Matos, em janeiro).

Antes do torneio nos Emirados Árabes, Luisa aparecia na 36ª colocação do ranking. Com os títulos, ela faturou 470 pontos e deve dar um salto de seis posições. O próximo torneio da atleta será o WTA de Doha, no Catar. A competição já começa nessa segunda-feira (13) e ela formará dupla com a cazaque Anna Danilina.