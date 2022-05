Luiz Henrique garante vitória do Fluminense sobre o Fortaleza

Graças a um golaço de Luiz Henrique, o Fluminense derrotou o Fortaleza por 1 a 0, neste domingo (22) no estádio do Castelão, e pulou para a 7ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Tricolor do Pici permanece na lanterna da competição após a disputa da 7ª rodada, com apenas um ponto conquistado.

Apesar de a equipe das Laranjeiras alcançar a vitória fora de casa no final, a melhor equipe no gramado do Castelão foi o Fortaleza, que acabou parando na boa apresentação do goleiro Fábio.

Um fator que determinou muito a dinâmica da partida foi o gol de Luiz Henrique, marcado pelo jovem atacante logo aos oito minutos de partida. Nathan lançou o camisa 11, que deixou Capixaba no chão com um corte e depois chutou colocado para superar Max Walef.

Com a desvantagem no placar a equipe comandada por Juan Vojvoda se lançou ao ataque, dando espaços para o Fluminense chegar com perigo em jogadas de contra-ataque.

Na etapa final tanto o Fortaleza como a equipe das Laranjeiras balançaram as redes, mas os gols de Moisés, aos sete minutos, e de Cano, aos 29, foram anulados pelo juiz com auxílio do VAR (árbitro de vídeo). Assim, o placar permaneceu inalterado até o fim.

Os dois times voltam a jogar pelo Brasileiro apenas no próximo final de semana, com o Fortaleza recebendo o Juventude no sábado (28) no Castelão e o Fluminense fazendo clássico com o Flamengo no Maracanã no domingo (29). Mas antes as duas equipes jogam pelas competições sul-americanas.