Lyon derrota Barcelona em Turim e conquista Liga dos Campeões feminina

O Lyon (França) derrotou o Barcelona (Espanha) por 3 a 1, neste sábado (21) em Turim (Itália), e conquistou pela oitava vez em sua história o título da Liga dos Campeões de futebol feminino.

⏰ 𝗙𝗨𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 ⏰ 🦁🏆 Lyon reclaim the #UWCL title and are European champions for an EIGHTH time! 🎉🎉#UWCLfinal | @OLfeminin — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 21, 2022

A equipe francesa garantiu a conquista graças a gols de Henry, Hegerberg e Macário. O gol de honra do time catalão saiu dos pés da melhor jogadora do mundo da modalidade, Alexia Putellas.

Com a conquista alcançada na Itália, o Lyon se consolida ainda mais como o maior campeão da competição, com oito títulos. O segundo maio vencedor é o Frankfurt (Alemanha), com quatro conquistas. Já o Barcelona ocupa a sexta posição no ranking de vencedores, com apenas um troféu, obtido na última temporada.