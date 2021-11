Magnus sai na frente nas quartas da LNF

No confronto entre duas das principais potências do futsal brasileiro, o Magnus, atual campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF) foi até Santa Catarina e bateu o Joinville por 3 a 2, no ginásio Cau Hansen, abrindo vantagem nas quartas de final da temporada 2021. Charuto anotou duas vezes para a equipe sorocabana, que também teve o goleiro Lucas Oliveira como artilheiro (Dieguinho marcou os dois gols dos donos da casa), em partida que teve a transmissão da TV Brasil. O segundo e decisivo duelo será no próximo sábado (13), em Sorocaba, às 13h30.

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Antes de a bola rolar, a expectativa era grande pelo jogo que reuniu o Magnus, campeão em 2014 e 2019 (última edição realizada) e o Joinville, que levantou a taça em 2017. As duas equipes também são presença constante nas fases decisivas, com pelo menos uma delas disputando as semifinais em todas as últimas cinco temporadas. No entanto, desta vez, somente uma chegará a esta fase.

O Magnus se impôs desde o começo. Com menos de três minutos de jogo, Charuto avançou pelo lado direito da quadra e chutou na saída do goleiro William para abrir o placar para os visitantes.

No fim da primeira etapa, Dieguinho igualou em um tiro livre.

O segundo tempo começou assim como o primeiro. Gol de Charuto para o Magnus nos primeiros instantes. Desta vez, ele acertou um lindo voleio.

O jogo pegou fogo no fim. Restando pouco mais de três minutos, o goleiro Lucas Oliveira, aproveitou que o adversário estava sem ninguém na meta e, após neutralizar um ataque do Joinville, tocou por cobertura de dentro de sua própria área para ampliar.

A partida parecia definida, mas a 1:30 do apito final, a arbitragem marcou novo tiro livre para os donos da casa, que marcaram novamente com Dieguinho.

O Joinville passou os últimos segundos ocupando a quadra de defesa do Magnus, mas não conseguiu igualar. Agora, a equipe tem uma missão ingrata: derrotar o adversário na Arena Sorocaba, onde o atual campeão ainda não perdeu na LNF 2021.