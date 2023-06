Mais líder do que nunca: Botafogo abre 7 pontos no topo do Brasileirão

O Botafogo mostrou que é um candidato real ao título da edição 2023 do Campeonato Brasileiro após ir até o Allianz Parque e derrotar o Palmeiras por 1 a 0, na tarde do último domingo (25), para disparar na liderança da classificação com 30 pontos. A Rádio Nacional transmitiu esse jogão de bola ao vivo.

Este resultado permitiu ao Glorioso abrir sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado Grêmio, que goleou o Coritiba por 5 a 1 neste domingo em Porto Alegre. Já o Verdão caiu para a quarta posição da classificação com 22 pontos, mesma pontuação do terceiro colocado Flamengo, que bateu o Santos por 3 a 2 na Vila Belmiro.

Apito final e muita festa da torcida mais apaixonada do mundo no Allianz Parque! DEU FOGO! 🔥🤍 #VouTeApoiarAtéOFinal Quinta é no Niltão! Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar no jogo com o Magallanes. pic.twitter.com/3TFSfL3NxV — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 25, 2023

Em um confronto que começou com leve domínio do Palmeiras, o Botafogo mostrou eficiência no ataque para chegar ao gol da vitória aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Tiquinho Soares dominou bola viva na área, se livrou da marcação de Zé Rafael e acertou belo chute de esquerda para superar Weverton. Com este gol, o atacante do Alvinegro ampliou sua vantagem na artilharia do Brasileiro, agora com o total de 10.

Ainda na etapa inicial, aos 40 minutos, o Verdão superou o goleiro Lucas Perri, graças a gol de cabeça de Gustavo Gómez. Mas o lance acabou anulado pelo juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), que indicou posição de impedimento do zagueiro paraguaio. Após o intervalo, a equipe comandada por Abel Ferreira teve outra oportunidade clara de igualar, mas o meio-campista cobrou para fora pênalti aos 36 minutos.

Porém, apesar da importante vitória, o técnico português Luis Castro tentou manter os pés no chão. “Vencer o Palmeiras é difícil. Sim, é uma equipe bem orientada, determinada em jogo, que tem muita qualidade. Estamos falando do campeão, clube de grande dimensão. Porém, não é por isso que a vitória valerá mais que três pontos”, declarou em entrevista coletiva.

Em noite de goleada, o Tricolor brilhou também com as mãos. 🧤🇪🇪 Gabriel Grando pegou muito embaixo das traves e foi segurança para o time buscar a vitória no #Brasileirão2023. #GRExCFC pic.twitter.com/HHGpXTU27v — Grêmio FBPA (@Gremio) June 25, 2023

Novo vice-líder

Quem também foi muito beneficiado pelo tropeço do Palmeiras foi o Grêmio, que goleou o Coritiba por 5 a 1 em Porto Alegre para assumir a vice-liderança da competição nacional. Apesar de fazerem um primeiro tempo equilibrado, no qual o Tricolor abriu o placar aos 32 minutos em cobrança de pênalti de Cristaldo e o Coxa igualou aos 40 com Alef Manga, a etapa final foi toda da equipe da casa.

Após o intervalo, o time de Renato Gaúcho desempatou logo aos dois minutos, com Villasanti de cabeça. Sei minutos depois o Grêmio ampliou com Bittelo. Mas ainda cabia mais, e o Tricolor ampliou graças a gols de Suárez, aos 20 minutos, e de André, aos 38.

GOLS DA VITÓRIA! 🔴⚫ Confira diretamente do gramado da Vila, os três gols do Mengão, diante do Santos! #VamosFlamengo ⚽⚽⚽: Cebolinha, @evertonri e Erick. pic.twitter.com/TS67Tf73uP — Flamengo (@Flamengo) June 26, 2023

Flamengo triunfa

A terceira posição do Brasileiro foi assumida pelo Flamengo, que, na Vila Belmiro, derrotou o Santos por 3 a 2 em partida disputada com portões fechados por causa de punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa de confusão causada pela torcida do Peixe no clássico com o Corinthians na última rodada.

O Rubro-Negro da Gávea construiu a vitória com gols de Cebolinha, Everton Ribeiro e Pulgar, enquanto o Santos descontou com Mendoza e Rodrigo Fernández.