Maracanã receberá a final da edição 2023 da Copa Libertadores

A final da edição 2023 da Copa Libertadores terá como palco o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A decisão foi anunciada, na noite desta quarta-feira (8), pelo presidente da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), Alejandro Domínguez.

A decisão da principal competição de clubes da América do Sul será disputada no dia 11 de novembro.

Por decisão do Conselho da CONMEBOL, a final da CONMEBOL @LibertadoresBR será realizada no Rio de Janeiro no estádio do Maracanã e a final da CONMEBOL @SudamericanaBR em Montevidéu.

Duas partidas únicas que nos inspiram a Acreditar Sempre neste 2023! ⚽️💪🏻

— Alejandro Domínguez (@agdws) March 9, 2023