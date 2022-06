Marcelo Melo estreia com vitória nas duplas de Wimbledon

O brasileiro Marcelo Melo e o sul-africano Raven Klaasen derrotaram o neozelandês Michael Venus e o alemão Tim Puetz por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 7/6 (7-2), 7/5, 1/6 e 7/6 (10-6), nesta quinta-feira (30) pela primeira rodada do torneio de Wimbledon.

Para avançarem para a segunda fase do Grand Slam disputado em Londres, o mineiro e sua parceria tiveram que superar um embate de 3 horas e 41 minutos. Os próximos adversários de Melo e Klaasen serão os vencedores do jogo entre os chilenos Julio Peralta e Alejandro Tabilo e os britânicos Jonny O’Mara e Ken Skupski.

“Realmente, [estou] muito feliz com a vitória. Começar Wimbledon com um jogo desse, mostra que estamos bem preparados, melhor de cinco sets. Aproveitamos bem as chances, soubemos lidar com a partida, especialmente no quarto set, que eles jogaram muito melhor que a gente. Conseguimos voltar e ganhar no super, que é o tie-break no 6 a 6 do quinto set. Foi muito bom. Agora é recuperar para o próximo jogo”, declarou o brasileiro.

Vitória de Bia

Quem também triunfou nas duplas, mas entre as mulheres, foi Bia Haddad, que, ao lado da polonesa Magdalena Frech, derrotou a indiana Sania Mirza e a tcheca Lucie Hradecka por 2 sets a 1 (4/6, 6/4 e 6/2) na última quarta-feira (29).

Pela chave masculina, Rafael Matos e o espanhol David Vega Hernandez derrotaram os britânicos Liam Broady e Jay Clarke por 3 sets a 1, com parciais de 6/3 6/7 (8/6) 6/4 6/2. Já Bruno Soares e o britânico Jamie Murray bateram os franceses Arthur Rinderknech e Benjamin Bonzi por 3 sets a 0 (6/3, 6/4 e 6/2).