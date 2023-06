Marcha atlética: Caio Bonfim bate recorde brasileiro nos 20 km

O brasileiro Caio Bonfim venceu a prova de 20 quilômetros de marcha atlética na 36ª edição do GP Internacional Cantones de La Coruña (Espanha), no último sábado (3). O atleta completou o trajeto com o tempo de 1h18min29, baixando em 18s o recorde brasileiro, que já pertencia a ele.

É OUROOOOOOOOOO! 🥇🏃🏻‍♂️🇧🇷 E é recorde brasileiro para Caio Bonfim, em La Coruña 🇪🇸 O brasileiro completa os 20km da marcha atlética em 1:18.26. E novamente abaixo do índice olímpico! 😎 pic.twitter.com/Wtmb69DfyB — Time Brasil (@timebrasil) June 3, 2023

Com a marca o brasileiro confirmou os índices para o Mundial de Budapeste e para os Jogos Olímpicos de Paris (2024). O resultado ratifica também o excelente momento vivido pelo brasiliense. Em 2023 ele já foi prata no Grande Prêmio Internacional de Rio Maior (Portugal) e nos 10 km do II Grande Prêmio Internacional Finetwork Madrid de Marcha Atlética, na capital espanhola. Além disso, o marchador venceu os 20 km do 2º Korzeniowski Warsaw de Marcha Atlética, em Varsóvia (Polônia), e faturou a prata em Dudince (Eslováquia) na distância de 35 km.

Nos 20 quilômetros feminino, Érica Sena terminou em sétimo lugar com o tempo de 1h28min53. Com a marca ela alcançou os índices para o Mundial de Budapeste e para a Olimpíada de Paris.