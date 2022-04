Marcha atlética: Caio Bonfim fatura ouro em etapa do circuito mundial

O sábado (2) foi dourado para o brasiliense Caio Bonfim no Grande Prêmio Internacional de Marcha Atlética de Podebrady (República Tcheca), etapa da série ouro do circuito mundial da World Atlhetics (entidade máxima do atletismo). Bonfim conquistou a medalha de ouro ao chegar em primeiro lugar na prova de 20 quilômetros, completando o percurso em 1h18s54, com quase um minuto de vantagem sobre um dos favoritos, o sueco Perseus Karlstrom (1h19s42), bicampeão europeu, que ficou com a prata. O irlândês David Kenny (1h19s44) chegou em terceiro lugar e levou o bronze.

“Terminou a prova aqui, 3 graus, estamos congelando, mas o senhor reservou isso para a gente. Ritmo insano do começo ao fim, mas as pernas responderam, a parte técnica e a mental responderam e, na espiritual, Deus estava no controle. Fomos administrando a prova e ganhamos. Fui o único que fiz abaixo de 1:19 e estou muito feliz”, comemorou Caio Bonfim, em depoimento à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

É OUROOOOOOOOO! 🥇🏃🏻‍♂️🇧🇷 É de Caio Bonfim, na marcha atlética 20km. O brasileiro venceu a etapa de Podebrady 🇨🇿 do Circuito Mundial. Mais um resultado fantástico do nosso craque da marcha! pic.twitter.com/V0Tvh7HhGF — Time Brasil (@timebrasil) April 2, 2022

O Grande Prêmio na República Tcheca reuniu 367 atletas (91 deles na disputa masculina), incluindo medalhistas olímpicos e mundiais. O triunfo neste sábado (2) é um incentivo a mais na preparação do brasiliense para sua principal competição em 2022: o Mundial de Eugene, na cidade do Oregon (Estados Unidos), programado para o período de 15 a 24 de julho.

Ganhador do bronze no Mundial de Londres de 2017, Caio Bonfim se aproximou neste sábado (2) de seu melhor resultado, o recorde brasileiro obtido em 2019, em La Coruña (Espanha). Na ocasião ele fez o percurso dos 20km em 1h18s47.