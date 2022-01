Maria Portela fatura bronze no Grand Prix de Judô, em Portugal

A judoca gaúcha Maria Portela, de 34 anos, conquistou o bronze na categoria até 70 quilos, no Grand Prix de Odivelas (Portugal) na tarde deste sábado (29). É a segunda medalha da delegação brasileira na competição: a carioca Rafaela Silva, campeã olímpica na Rio 2016, foi a primeira a subir ao pódio ontem (28), ao faturar o ouro na categoria até 57 kg. A competição prossegue neste domingo (30), com transmissão ao vivo no portal da Federação Internacional de Judô (IJF, sigla em inglês).

BRONZEADA 🥉 E assim fechamos o 2º dia de Grand Prix de #JudoPortugal ! Com Brasil no pódio! Medalha de bronze para @MahPortela 70kg! Parabéns, guerreira! Domingo tem mais #BrasilJudo em ação a partir das 8h30, ao vivo, no https://t.co/IzTRz08fBg pic.twitter.com/l7GPjmsFfT — CBJ (@JudoCBJ) January 29, 2022

Na luta pelo bronze, Portela superou a atual campeã asiática, a coreana Heeju Han. A brasileira, atual número 6 no ranking mundial, começou o dia superando a ucraniana Yuliia Ukrkurchenko. Na sequência, perdeu para a holandesa holandesa Jorien Nedvisser na disputa final da chave. Na repescagem, Portela ganhou da britânica Katie-Jemina Yeats-Brown, e avançou para disputa do bronze.

Quem também competiu para subir ao pódio nesta tarde foi o brasiliense Guilherme Schmidt, de 21 anos, atual campeão mundial militar na categoria até 81kg. No entanto, na disputa pelo bronze, Schmidt foi superado pelo japonês Yuhei Oino, terminando a competição em quinto lugar.

Neste domingo (30) mais quatro brasileiros vão em busca do pódio em Odivelas: Beatriz Freitas (78 kg), Rafael Macedo (90 kg), Rafael Buzacarini (100 kg) e Juscelino Nascimento (+100 kg). As lutas começam a partir das 8h30 (horário de Brasília), com finais sempre às 14h.