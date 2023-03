Masters de Indian Wells: Bia Haddad está na semi de duplas femininas

A brasileira Bia Haddad não precisou entrar em quadra nesta quarta-feira (15) para garantir a classificação para as semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. A paulista e a alemã Laura Siegemund superaram as quartas de final da competição após as suíças Belinda Bencic e Jil Teichmann desistirem da competição por motivo não divulgado pelos organizadores.

Nas semifinais há a possibilidade de Bia Haddad enfrentar outra atleta do Brasil na busca pela classificação para a grande decisão das duplas femininas de Indian Wells, Luisa Stefani. Para isto, a medalhista olímpica e a canadense Gabriela Dabrowski precisam superar nas quartas de final a japonesa Miyu Kato e a indonésia Aldila Sutijiadi, em partida programada para a próxima quinta-feira (16) em horário ainda não definido.

No caso de a equipe de Stefani se classificar para as semifinais o Brasil já garante presença na grande decisão das duplas femininas da competição disputada nos Estados Unidos.