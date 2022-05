Max Verstappen conquista GP da Espanha de Fórmula 1

Max Verstappen, da RBR, conquistou neste domingo (22) o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Com esta vitória assumiu a liderança do mundial de pilotos no lugar do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que abandonou a prova quando seu carro apresentou problemas no motor.

MAX VERSTAPPEN REIGNS IN SPAIN!!! 👑 Sergio Perez makes it a 1-2 for Red Bull with George Russell taking third 👏👏 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/AzptXc6Kpq — Formula 1 (@F1) May 22, 2022

A segunda posição na prova disputada no Circuito de Barcelona ficou com o espanhol Sergio Pérez, da RBR, enquanto o britânico George Russell, da Mercedes, completou o pódio.

Agora as atenções se voltam para Mônaco, onde será disputado, no domingo (29), o próximo Grande Prêmio da categoria automobilística.