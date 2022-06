Meia Maratona e Maratona do Rio estão prontas para serem disputadas

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) informou que está tudo pronto para a Meia Maratona do Rio, um percurso de corrida de 21 quilômetros que ocorre neste sábado (18). A prova terá início às 6h30, na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, zona sul do Rio. O percurso seguirá pela Avenida Vieira Souto, Rua Francisco Otaviano, Avenida Atlântica, Avenida Princesa Isabel, Enseada de Botafogo, Aterro, Avenida General Justo até a Praça Marechal Âncora, onde fará o retorno. O término da prova será no Aterro do Flamengo, na altura da Marina da Glória.

Já a Maratona do Rio, no domingo (19), tem um percurso de 42 quilômetros e a largada está marcada para as 5h, no Aterro do Flamengo, na altura da Marina da Glória. Os corredores seguirão pela Praça Marechal Âncora, Rua Primeiro de Março, Museu do Amanhã e Avenida Rodrigues Alves até o retorno na Rua Arlindo Rodrigues, altura da Rua Rivadávia Corrêa. Depois, a corrida seguirá pela Avenida Venezuela, Avenida Rio Branco, Rua Primeiro de Março, Avenida Presidente Antônio Carlos, Rua Santa Luzia, Avenida General Justo, Aterro, Enseada de Botafogo, Avenida Princesa Isabel, Avenida Atlântica, Rua Francisco Otaviano e Avenida Vieira Souto até o retorno na Avenida Delfim Moreira, na altura da Avenida Niemeyer. O término da prova também se dará no Aterro do Flamengo, na altura da Marina da Glória.

A pista reversível que ocorre aos domingos e feriados na Avenida Atlântica, em Copacabana, na pista junto às edificações, será implantada e desmobilizada em seu horário habitual, no domingo, das 7h às 18h. No sábado, não será implantada a faixa reversível na Avenida Atlântica.

Orientação

A operação de trânsito terá a participação de 200 pessoas no sábado e 250 no domingo, entre funcionários da CET-Rio, Guarda Municipal e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de efetuar os bloqueios durante todo o período dos eventos. As interdições de trânsito terão início às 22h desta sexta-feira (17).

As condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos e os tempos dos sinais de trânsito serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região. Serão utilizados 11 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre as condições de trânsito, os bloqueios viários e as rotas de desvio.