Meio-campista Lucas Piazon é o mais novo reforço do Botafogo

O Botafogo anunciou a contratação por empréstimo do meio-campista Lucas Piazon na tarde desta quinta-feira (10). O jogador de 28 anos, que estava no Braga (Portugal) retorna ao país após 11 anos de atividades na Europa. Será a primeira vez que Piazon atuará como profissional no futebol brasileiro.

No ano passado, o meia-campista foi decisivo na conquista da Taça de Portugal pelo Braga. Os minhotos conquistaram o título 2020/2021 após vitória sobre o Benfica por 2 a 0, sendo que um dos gols foi um lindo chute por cobertura de Piazon. Além de Portugal, o jogador acumula experiência com passagens pelo futebol espanhol, holandês, alemão e italiano.

Revelado pelo São Paulo, o jogador chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira de Base antes de 2011, ano em que foi negociado com o Chelsea. Na ocasião, Piazon tinha apenas 17 anos.