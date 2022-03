Mesatenistas do país estreiam sexta na fase principal do Grand Smash

A Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, sigla em inglês) definiu nesta quinta-feira (10) os adversários dos mesatenistas brasileiros nos torneios individuais e de duplas do WTT Grand Smash, em Cingapura. O novo campeonato, criado pela ITTF para ser um dos pilares do circuito mundial, reúne os principais atletas do planeta, entre eles o carioca Hugo Calderano, atual número 3 no ranking da entidade.

WTT Grand Smash: Brasileiros conhecem caminho que terão de percorrer na fase principal do campeonato ➡️ https://t.co/sevVHKQMq6 pic.twitter.com/6iD02a2yXN — CBTM (@CBTM_TM) March 9, 2022

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O primeiro a estrear nesta sexta-feira (11) será Vitor Ishiy (51º), às 8h10 (horário de Brasília), contra o sueco Kristian Karlsson (28º). Na sequência, às 8h50, Calderano enfrenta o português João Geraldo (62º). Caso vençam os jogos, Ishiy e Calderano ficarão frente a frente já na próxima fase. Algumas partidas terão transmissão ao vivo nas contas do WTT Grand Smash no YouTube e no Facebook.

Quem também estreia nesta sexta (11), às 10h10, é a dupla Bruna Takahashi e Caroline Kumahara( (361ª ). As brasileiras terão parada dura logo no primeiro jogo, contra Lin Ye/Zeng Jian (21ª). Poucas horas depois, já na madrugada de sábado (12), Bruna volta a jogar, agora na estreia da disputa individual feminina. Número 32 no ranking mundial na disputa de simples, a brasileira medirá forças com a sul-coreana Yang Haeun (85ª ).

O último brasileiro a estrear na fase principal da competição será o paulista Gustavo Tsuboi (40º) que duelará com o alemão Timo Boll, atual número nove do mundo.

Nas duplas masculinas, Ishiy jogará ao lado de Eric Jouti, que forma a 42ª melhor dupla do mundo. Os adversários serão os autríacos Robert Gardos e Daniel Habesohn (20ª). O dia e horário do jogo ainda não foram definidos.

Melhores do Mundo em Cingapura

A competição estreante no circuito mundial contará com estrelas do tênis de mesa mundial. No masculino, além de Hugo Calderano o torneio reúne expoentes como os chineses Fan Zhendong (número 1 do mundo), Ma Long (2º), Liang Jingkun (5º), Xu Xin (9º), Lin Gaoyuan (10º) e Wang Chuqin (13º). Além deles, o japonês Tomokazu Harimoto (4º), o taiwanês Lin Yun-Ju (7º), o alemão Timo Boll (8º) e o nigeriano Quadri Aruna (11º).

A briga pelo título feminino também promete ser acirrada. Estão inscritas as chinesas Sun Yingsha (1ª), Chen Meng (2ª), Wang Manyu (4ª) e Wang Yidi (5ª); as japonesas Mima Ito (3ª), Hina Hayata (6ª) e Kasumi Ishikawa (8ª); a honconguesa Doo Hoi Kem (7ª); a singapuriana Feng Tianwei (9ª); e a sul-coreana Jeon Jihee (10ª).

Estreias de brasileiros

Sexta-feira (11)

8h10 -Vitor Ishiy x Kristian Karlsson (SWE)

8h50 -Hugo Calderano x João Geraldo (POR)

10h10 – Bruna Takahashi / Carol Kumahara x Zeng Jian/Lin Ye (SGP)

Sábado (12)

3h50 -Bruna Takahashi x Yang Haeun (KOR)

8h50 – Gustavo Tsuboi x Timo Boll (GER)