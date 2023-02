Mesmo desperdiçando dois pênaltis, Palmeiras vence Inter de Limeira

Mesmo desperdiçando duas cobranças de pênaltis, o Palmeiras superou a Inter de Limeira por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (9) no Allianz Parque, em São Paulo, para permanecer com a melhor campanha geral da primeira fase do Campeonato Paulista, com 17 pontos que lhe valem a liderança do Grupo D.

Apoiado por mais de 31 mil torcedores, o Verdão fez um grande primeiro tempo, no qual abriu o placar logo aos 15 minutos com Raphael Veiga em cobrança de pênalti. Dez minutos depois o lateral Piquerez acertou um chute de três dedos de muito longe para ampliar. Um pouco antes do intervalo a equipe comandada pelo português Abel Ferreira teve a oportunidade de ampliar, mas Dudu desperdiçou penalidade máxima.

O domínio do atual campeão brasileiro continuou no segundo tempo, e o Palmeiras teve mais uma penalidade marcada ao seu favor. Aos 43 minutos, Raphael Veiga cobrou e o goleiro Léo Vieira defendeu.

Tropeço do Corinthians

Quem vacilou nesta rodada foi o Corinthians, que foi superado pelo São Bernardo por 2 a 0, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Porém, mesmo com o revés o Timão permanece na primeira posição do Grupo C com 13 pontos.