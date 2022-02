Miguel Pupo supera Ítalo Ferreira em duelo brasileiro em Pipeline

Miguel Pupo foi melhor do que Ítalo Ferreira no duelo brasileiro nas oitavas de final da primeira etapa da temporada 2022 do Circuito Mundial de Surfe, que é disputada em Pipeline (Havaí).

O paulista não se intimidou em enfrentar o atual campeão olímpico e venceu por 12,40 a 8,73 pontos para avançar para as quartas de final, onde terá pela frente o peruano Lucca Mesinas.

As quartas de final também contarão com um duelo brasileiro nas quartas de final, o que garante ao menos um representante do Brasil nas semifinais. O estreante Samuel Pupo, de 21 anos, terá pela frente Caio Ibelli.