Mineiro: América-MG derrota Pouso Alegre e cola no líder Galo

O América-MG derrotou o Pouso Alegre por 1 a 0, nesta terça-feira (8) no estádio Manduzão, na partida que abriu a 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Com este resultado o Coelho assume a vice-liderança da competição com os mesmos 10 pontos do líder Atlético-MG, que mede forças com o lanterna URT na próxima quarta-feira (9).

SOMA MAIS 3 PONTOS AÍ!!! 🐰💚 FORA DE CASA, VENCEMOS O POUSO ALEGRE-MG, POR 1 A 0, E SOMAMOS IMPORTANTES PONTOS NO CAMPEONATO MINEIRO! HENRIQUE ALMEIDA MARCOU O GOL DA VITÓRIA! ⚽️#PAFxAFC | 0x1#CoelhãoNaLiberta#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/IQoZMATHPe — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) February 9, 2022

O triunfo do América-MG foi garantido graças a gol, em cobrança de pênalti, do atacante Henrique Almeida, aos 8 minutos do segundo tempo.

O Coelho volta a entrar em campo no sábado (12), no estado Independência, contra o Atlético-MG. Um dia depois o Pouso Alegre visita a Caldense.