Mundial de Clubes: Al Ahly bate Monterrey e enfrenta Palmeiras na semi

O Al Ahly será o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes. Mesmo sem seis titulares, que defendem a seleção Egípcia na Copa Africana de Nações, a equipe mostrou organização tática, boa técnica, muito apoio da torcida e superou o favorito Monterrey (México) com uma vitória por 1 a 0, no Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi. O time egípcio mostrou que pode dar trabalho ao Alviverde no duelo da próxima terça-feira (8), às 13h30 (horário de Brasília), no mesmo estádio.

O jogo

Apesar de o Monterrey ter mais posse de bola desde o apito inicial do árbitro e até maior poder de arremate, a primeira grande chance de gol foi do Al Ahly. Em contra-ataque, Maâlou avançou pela esquerda e cruzou na medida para Taher, na marca do pênalti, finalizar nas mãos do goleiro Andrada. A equipe mexicana continuou pressionando e arriscando chutes de fora da área, sem muito sucesso. Aos 30 minutos já eram 10 finalizações contra duas do time egípcio.

Aos 37 minutos, o Al Ahly desperdiçou nova oportunidade cara a cara com o goleiro. El Shanat recebeu passe sozinho na frente de Andrada. O camisa 14 demorou a chutar, acabou se enrolando e não deu sequência ao lance.

No segundo tempo, o Al Ahly não perdoou. Aos 7 minutos, Maâlou mais uma vez subiu pela esquerda e cruzou na área. Andrada saiu mal e deu rebote. A bola sobrou para Hany chutar de primeira, forte, no meio do gol, e fazer o primeiro da partida.

O Monterrey quase empatou no minuto seguinte. Gonzalez chutou, a bola desviou na zaga e sobrou para Meza cabecear, mas o goleiro Ali Lotfi fez grande defesa e jogou para escanteio. Apesar de o time mexicano se atirar ao ataque após sair atrás no marcador, o Al Ahly conseguiu se segurar na defesa e ainda criou jogadas para ampliar, mas o duelo terminou mesmo no 1 a 0.

Al Ahly e Palmeiras se enfrentaram no Mundial de Clubes de 2020, na disputa pelo terceiro lugar. Melhor para a equipe egípcia, que venceu nos pênaltis por 3 a 2, após um empate em 0 a 0 com bola rolando.