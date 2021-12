Mundial de handebol: seleção feminina perde para a Espanha

Já classificada para as quartas de final do Mundial de handebol feminino, o Brasil sofreu sua primeira derrota na competição neste domingo (12), para a Espanha pelo placar de 27 a 24.

🇧🇷 24 x 27 🇪🇸 A vitória não veio por pouco, mas a classificação está garantida! Quartas do Mundial, aí vamos nós 🤾 pic.twitter.com/mWW0wOkUzw — Time Brasil (@timebrasil) December 12, 2021

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com o revés para as donas da casa, a seleção brasileira terminou a segunda fase da competição como a segunda colocada do Grupo 4, com cinco vitórias e uma derrota.

A próxima adversária das Leoas (como é conhecido o time brasileiro) é a Dinamarca, na terça-feira pelas quartas de final. O desafio promete ser grande, pois as europeias vêm de seis vitórias consecutivas.