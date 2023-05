Nadal desiste de Roland Garros por lesão e avalia se aposentar em 2024

O tenista espanhol Rafael Nadal, conhecido como Rei do Saibro, desistiu de disputar o torneio Roland Garros, em Paris. Durante coletiva nesta quinta-feira (18), o ex-número 1 do mundo disse que ainda não se recuperou de uma lesão no quadril sofrida em janeiro. Nadal, de 36 anos, revelou ainda que pode encerrar a carreira no ano que vem.

