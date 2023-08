Natação: Brasil é ouro com Douglas Matera e Carol Santiago no Mundial

A delegação brasileira de natação arrematou mais sete medalhas em 11 finais disputadas nesta terça-feira (1º) em Manchester (Inglaterra). Foram dois ouros, quatro pratas e um bronze no segundo dia de disputas do Mundial Paralímpico da modalidade. O carioca Douglas Matera foi o primeiro a subir no topo do pódio, assegurando a 100ª medalha de ouro do país em Mundiais. Ele venceu a prova dos 100 metros borboleta classe S12 (baixa visão), em 58s28, com direito à quebra de recorde das Américas O britânico Stephen Clegg (58s41) levou prata e o bronze ficou com Raman Salei (58s73), do Azerbaijão.

Brazilian surprise! 🇧🇷🎉 🥇Douglas Matera beats the world record holder 🥈Stephen Clegg 🇬🇧 in the men’s 100m butterfly S12 and grabs the gold. 🥉Raman Salei 🇦🇿 🔴 LIVE: https://t.co/w24SWkJyae

📊 Schedule & results: https://t.co/fh5rQnRqsV#Manchester2023 pic.twitter.com/HDSHRL8fPP — #ParaSwimming #Manchester2023 (@Para_swimming) August 1, 2023

Quem também garantiu ouro hoje foi a pernambucana Carol Santiago, um dia após fatuar a medalha dourada nos 100m costas. Nesta tarde ela venceu os 100m borboleta S12, ao concluir a prova em 1min05s68. O segundo lugar, com a prata, foi da espanhola Maria Nadal (1min06s87) e o bronze ficou com a italiana Alessia Berra (1min06s98).

“Passamos por um momento em que não tínhamos plateia [pandemia]. A gente não escutava as pessoas gritarem. E, hoje, elas podem gritar para quem for. Eu estou achando ótimo. Acho que estão torcendo para mim. Por isso, eu entro com o sorriso. Também entrei com vontade de fazer o hino nacional tocar duas vezes depois da vitória do Douglas”, revelou a pernambucana, em depoimento ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Nascida em Duque de Caxas (RJ), Lídia Cruz amealhou a primeira prata desta terça (1º), ao chegar em segundo lugar na prova dos 100m classe S4 (limitações físicas-motoras), com o tempo de 1min29s43. As alemã Tanja Scholz (1min22s18) e Gina Boettcher (1min30s31) levam o ouro e o bronze respectivamente.

“Foi uma prata com gosto de ouro. Nadei ao lado da recordista mundial [Tanja]. É muito bom saber que o trabalho no ciclo, pensando nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, tem sido positivo”, disse a atleta fluminense.

First🥇for Germany 🇩🇪 🎉 🥇Tanja Scholz is the first to touch the wall in the women’s 100m freestyle S4 ⌚️1:22.18 🥈Lidia Cruz 🇧🇷

🥉Gina Boettcher 🇩🇪 🔴 LIVE: https://t.co/w24SWkJyae

📊 Schedule & results: https://t.co/fh5rQnRqsV#ThePlaceForGreatness #Manchester2023 pic.twitter.com/vVBxWl8GUT — #ParaSwimming #Manchester2023 (@Para_swimming) August 1, 2023

Também teve dobradinha brasileira nos 100m livre classe S6 (limitação físico-motora) com prata de Talisson Glock (1min0br4s76) e bronze de Daniel Mendes ((1min05s14). O italiano Antonio Fantin (1min02s98) não só conquistou o ouro com bateu o recorde mundial da prova.

Para fechar o dia, mais uma prata pro Brasil! 🥈🇧🇷 Lidia Cruz, Daniel Mendes, Talisson Glock e Patricia Pereira fizeram uma prova LINDA 💚 e garantiram o segundo lugar no revezamento 4x50m 20 pontos. Parabéns a todos! 😍 Já estamos prontos para amanhã e você?#Manchester2023 pic.twitter.com/HjKAOOIyBi — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) August 1, 2023

O Brasil subiu ao pódio com outras duas pratas: com Gabriel Bandeira, nos 100m costas S14 (deficiência intelectual), e no revezamento 4x50m livre, formado por Lídia Cruz, Patrícia Santos, Daniel Mendes e Talisson Glock – todos com algum comprometimento físico-motor.

A edição deste ano vai até o próximo domingo (6 de agosto), com transmissão ao vivo na conta do Comitê Olímpico Internacional (Paralympic Games) no YouTube. As provas no Mundial ocorrem em dois períodos: as eliminatórias são disputadas de madrugada (no horário de Brasília), e as finais no turno da tarde. O Mundial reúne 538 atletas de 67 países. A delegação brasileira conta com 29 nadadores 15 mulheres e 14 homens).

Fechamos o segundo dia de provas na sexta posição do quadro de medalhas. 🥇🥈🥉 Um momento histórico conquistar a 100ª medalha de OURO em mundiais da modalidade. AQUI É O BR! 🙅‍♂️🙅‍♀️ Rumo ao 1° lugar! 🇧🇷💙 Confira o dia de hoje: https://t.co/iUE6cs6mZ1#Manchester2023 pic.twitter.com/A0jkf02XeH — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) August 1, 2023

Programação nesta quarta (2) – horário de Brasília

100m peito SB14 masculino – 5h05 – eliminatórias

Gabriel Bandeira

João Pedro Brutos

100m peito SB14 feminino – 5h14 – eliminatórias

Beatriz Carneiro

Débora Carneiro

150m medley SM4 – 14h13 – final direta

Patrícia Pereira

50m livre S12 masculino – 5h30 – eliminatórias

Douglas Matera

50m livre S12 feminino – eliminatórias

Lucilene Sousa (5h36)

Carol Santiago (5h38)

50m borboleta S5 masculino – 5h41 – eliminatórias

Samuel de Oliveira

50m borboleta S5 feminino – 5h48 – eliminatórias

Esthefany Rodrigues

200m medley S6 – 5h55 – eliminatórias

Talisson Glock

100m borboleta S8 masculino – 6h50 – eliminatórias

Gabriel Cristiano

100m borboleta S8 feminino – 6h53 – eliminatórias

Cecília Araújo

Revezamento misto 4x50m medley – 20 pontos – 16h41 – final direta