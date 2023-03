Natação paralímpica: Brasil encerra etapa do World Series em primeiro

A deleção brasileira encerrou a etapa do World Series de Lignano (Itália) de natação paralímpica na primeira posição do quadro de medalhas após a conquista de mais dois ouros neste domingo (12). Com isto o Brasil encerrou a competição com 13 pódios (nove dourados e quatro prateados).

O primeiro ouro do Brasil neste domingo foi alcançado por Gabriel Araújo nos 50 metros costas da classe S2 (comprometimentos físico-motores severos). O mineiro encerrou a prova em 54s82, para encerrar sua participação na competição com cinco primeiros lugares, além de bater o recorde mundial nos 50 metros borboleta e o recorde das Américas nos 50 metros livre.

A outra conquista brasileira veio com Gabriel Bandeira, na prova dos 100 metros borboleta da classe S14 (para atletas com deficiência intelectual).

Agora, a seleção brasileira de natação paralímpica viaja à Inglaterra, onde disputa a etapa de Sheffield entre os dias 16 e 19 de março.