Natação paralímpica: Carol Santiago bate recorde mundial na Inglaterra

A brasileira Carol Santiago quebrou um recorde mundial e conquistou três medalhas (uma de ouro e duas de prata) no segundo dia de disputas do World Series de natação paralímpica de Sheffield (Inglaterra) nesta sexta-feira (17).

Logo nas classificatórias dos 50 metros peito feminino da classe S12 (baixa visão) a pernambucana completou a prova em 33s60, quebrando o recorde mundial que pertencia, desde outubro de 2020, à alemã Elena Krawzow. Depois Carol Santiago completou a final em 33s99 para ficar com o ouro. A mineira Patrícia dos Santos, da classe S4 (comprometimentos físico-motores), ficou com a prata ao finalizar a distância em 59s15. As disputas no World Series são multiclasses e as premiações são feitas de acordo com o Índice Técnico de Competição (ITC).

Além da medalha dourada nos 50 metros peito, Carol também garantiu duas pratas: uma nos 100 metros peito (1min15s94) e outra nos 50 metros costas (32s13).

Nesta sexta o Brasil também subiu ao pódio com Gabriel Araújo, da classe S2 (comprometimentos físico-motores severos), com uma prata nos 50 metros costas e um bronze nos 100 metros costas. A sétima medalha brasileira no dia foi de João Pedro Brutos, da classe S14 (deficiência intelectual), nos 100 metros peito. O World Series de natação paralímpica de Sheffield continua a ser disputado até o próximo domingo (19).