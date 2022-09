Náutico encerra jejum e bate Ituano, melhor do returno da Série B

Após quatro derrotas seguidas, o Náutico voltou a ganhar na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (2), o Timbu superou o Ituano por 2 a 0 nos Aflitos, em Recife, no jogo que abriu a 28ª rodada da competição.

Apesar de seguirem na lanterna da Série B, os pernambucanos diminuíram a diferença para o Brusque, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Os alvirrubros foram a 24 pontos, a quatro dos catarinenses. O Galo, dono da melhor campanha do segundo turno, permanece com 37 pontos, em nono lugar, podendo ser ultrapassado por Ponte Preta, CRB e Sampaio Corrêa na sequência da rodada. Os rubro-negros estão a sete pontos do grupo dos quatro primeiros, o G4, que garante acesso à Série A.

A rede balançou somente no segundo tempo. Apesar do Ituano levar mais perigo na maior parte do tempo, quem chegou lá foi o Náutico. Aos 31 minutos, em lance de contra-ataque, Geuvânio foi lançado pelo também atacante Pedro Vitor e chutou entre as pernas do goleiro Jefferson Paulino. O autor do gol ainda sofreu um pênalti aos 39, cometido pelo zagueiro Lucas Dias, que o volante Souza bateu e converteu, garantindo os três pontos ao Timbu.

As duas equipes terão a semana cheia para treinos até voltarem a campo pela 29ª rodada. Na próxima sexta-feira (9), o Náutico recebe o Brusque nos Aflitos, às 21h30. No sábado (10), o Ituano encara o Tombense no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), às 11h.