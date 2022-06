Neymar se machuca durante treino e pode desfalcar seleção nesta quinta

O atacante Neymar saiu machucado do treino da seleção brasileira na manhã desta quarta-feira (1º) e virou dúvida para o técnico Tite para o amistoso de amanhã (2) contra a Coreia do Sul, às 8h (horário de Brasília), na capital Seul. De acordo com Rodrigo Lasmar, médico da seleção, o camisa 10 sofreu um trauma no pé direito, após levar um pisão durante disputa de bola. O pé machucado é o mesmo que o jogador já lesionara em há três anos.

“A primeira lesão que ele teve foi uma fratura no quinto metatarso, vocês lembram era o quinto dedo do pé, dessa vez ele teve uma lesão mais no meio do pé, mais ou menos em cima do terceiro metatarso, e inchou bastante”, explicou Lasmar durante coletiva.



Após se machucar durante treino nesta quarta (1º), Neymar postou imagem do pé direito – Reprodução/Instagram/neymarjr

De acordo com o médico, o jogador já iniciou o tratamento, seguirá em observação nas próximas horas, e depois passará amanhã (2) por uma reavaliação. Neymar chegou a postar uma foto do pé machucado no Instagram.

O confronto contra a Coreia do Sul nesta quinta (2) ocorrerá no Seoul World Cup Stadium, na capital sul-coreana. O segundo amistoso da seleção neste mês (Data Fifa) será contra o Japão, na próxima segunda-feira (6), às 7h20, no Estádio Nacional de Tóquio. A abertura da Copa do Mundo está programada para o dia 21 de novembro.