Novo Mundial de Clubes com 32 times ocorrerá nos EUA em 2025, diz Fifa

A primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa com 32 times será realizada nos Estados Unidos em 2025, informou a entidade máxima do futebol mundial nesta sexta-feira (23).

A Fifa havia anunciado em março que a reformulada Copa do Mundo de Clubes será disputada a cada quatro anos a partir de junho de 2025. O Conselho da entidade nomeou por unanimidade os Estados Unidos como os anfitriões da competição para a primeira edição expandida.

FIFA Council appoints United States as host of new and expanded FIFA Club World Cup 🗞️👉 https://t.co/nIZl1XwXmd pic.twitter.com/H4zrdsbqu7 — FIFA Media (@fifamedia) June 23, 2023

Os Estados Unidos também sediarão a Copa América de 2024 e também são coanfitriões da Copa do Mundo de 2026, juntamente com o México e o Canadá.

“A Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025 será o auge do futebol profissional masculino de elite”, disse o presidente da organização, Gianni Infantino. “Com a infra-estrutura necessária e um enorme interesse local, os Estados Unidos são o anfitrião ideal para dar início a este novo torneio global.”

Os times campeões de suas confederações entre 2021 e 2024 serão elegíveis para jogar a nova Copa do Mundo de Clubes, o que significa que Chelsea, Real Madrid e Manchester City já estão classificados pela Europa. Palmeiras e Flamengo também já estão garantidos pela América do Sul.

A versão atual do Mundial de Clubes da Fifa – uma competição anual com sete equipes – será descontinuada após 2023.

A Fifa disse que também concordou em adiar o lançamento do processo de licitação para a Copa do Mundo de 2030 para “consultas adicionais com todas as principais partes interessadas”.

