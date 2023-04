Palmeiras arranca empate com o Vasco em jogo movimentado

Em partida muito movimentada no estádio do Maracanã, o Vasco chegou a abrir uma vantagem de dois gols, mas viu o Palmeiras se recuperar para fechar o placar com um empate de 2 a 2, na tarde deste domingo (23), em partida transmitida pela Rádio Nacional.

Com o resultado o Verdão passa a ocupar a 3ª posição da classificação com quatro pontos, mesma pontuação do Cruzmaltino, que é o 4º colocado.

Empurrado por um Maracanã que contava com um público de 59.867 pessoas, o Vasco mostrou mais eficiência em jogadas de contra-ataque para abrir uma boa vantagem no confronto. Aos 28 minutos Jair lançou Alex Teixeira na esquerda. O meia-atacante então levantou a bola na área, onde Pedro Raul cabeceou para abrir o marcador.

Aos 39, Léo Piton se livrou da marcação com um belo drible e avançou até a linha e fundo, de onde cruzou para cabeçada de Pedro Raul. O goleiro Weverton defendeu parcialmente e Gabriel Pec marcou o segundo.

Mas o Palmeiras, que entrou em campo com uma equipe repleta de jogadores reservas, mostrou força e conseguiu descontar um pouco antes do intervalo com gol de cabeça de Rafael Navarro. O Verdão continuou insistindo e chegou à igualdade aos 17 minutos da etapa final com Artur.

Virada Colorada

O domingo iniciou com a vitória de 2 a 1 de virada do Internacional sobre o Flamengo. O Rubro-Negro abriu o placar com Gerson, mas Maurício marcou duas vezes para dar a vitória final do Colorado. Desta forma, a equipe de Porto Alegre ocupa a 5ª posição da classificação com quatro pontos. Já o time da Gávea é o 7º com três pontos.

#INTxFLA | 2-1 | 2T | 54′ – VEEEEEEEEEEEENCEMOS O FREGUÊS DO RIO! COM DOIS GOLS DE MAURICIO, INTER VIRA NO BEIRA-RIO LOTADO E FAZ A FESTA DO POVO GAUCHO! É O INTER! VAMOOOOOOOOOOOOS! 🇦🇹 #JuntosSomosInter 📻 https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/6m7gBCCJMI — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 23, 2023

Triunfo do Fortaleza

A vice-liderança do Brasileiro é do Fortaleza, que bateu o Coritiba por 3 a 0, em pleno Couto Pereira, com dois gols de Yago Pikachu e um de Silvio Romero.

⏱️ FIIIIIIMMMMMMMMMM DE JOGO NO COUTO PEREIRA! O LEÃO VENCE O CORITIBA POR 3X0 FORA DE CASA E FAZ HISTÓRIA NOVAMENTE! ⚽ @SilvioRomerook

⚽ @YagoPikachu02

⚽ @YagoPikachu02#FortalezaEC #Brasileirão pic.twitter.com/MREMRWmnsO — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 23, 2023

Outros resultados:

Cruzeiro 1 x 0 Grêmio

Santos 0 x 0 Atlético-MG

Goiás 3 x 1 Corinthians