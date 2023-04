Palmeiras goleia por 11 a 0 e assume 3ª posição do Brasileiro Feminino

O Palmeiras goleou o Ceará por 11 a 0, na tarde deste sábado (1) no Allianz Parque, para assumir a 3ª posição da Série A1 do Brasileiro Feminino. Com o triunfo, as Palestrinas alcançaram os 14 pontos, um a menos do que o líder Corinthians e o vice-líder Flamengo. Já as Meninas do Vozão permanecem na lanterna da classificação sem ponto algum após seis rodadas.

Os destaques da vitória do Palmeiras foram Bia Zaneratto, Laís Estevam e Sorriso, todas com dois gols, e Letícia Ferreira, com três gols. Duda Santos e Dudinha completaram o marcador. Na próxima rodada o Ceará recebe o Cruzeiro e as Palestrinas disputam clássico com o Cortinthians.

Também neste sábado, o Grêmio bateu o Santos por 1 a 0 no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, graças a gol de Dani Ortolan. Com o resultado as Gurias Gremistas assumiram a 6ª posição com dez pontos. Já as Meninas da Vila permanecem com oito pontos, na 8ª colocação.

O Internacional também triunfou, mas por 3 a 2 sobre o Avaí, no Estádio Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Mileninha (duas vezes) e Bruna Benites marcaram pelas Gurias Coloradas. Já Limpia marcou em duas oportunidades para descontar.