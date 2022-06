Palmeiras quebra tabu, bate Timão e segue líder do Brasileiro Feminino

O confronto entre rivais e líderes do Campeonato Brasileiro Feminino A1 (primeira divisão) não decepcionou. Diante de um público de quase seis mil pessoas, o Palmeiras recebeu o Corinthians na abertura da 11ª rodada, venceu por 2 a 0 e derrubou duas escritas de uma só vez. O Verdão ainda não havia derrotado o rival desde que retomou o projeto de futebol feminino, em 2020. Eram dez jogos com quatro empates e seis vitórias do Timão, incluindo duas na decisão do Brasileirão do ano passado. O revés também foi o primeiro do time do Parque São Jorge na temporada 2022. Duda Santos marcou os dois gols do jogo, um no primeiro tempo e outro no segundo. Agora, o time palmeirense abre quatro pontos sobre as rivais na liderança (28 a 24). O Internacional, que tem 23, ainda pode subir para a segunda posição caso vença o Gre-Nal deste domingo (5), às 11h (horário de Brasília).

Simplesmente @duda17_santos! Com dois gols da 7 do Verdão, o @Palmeiras_FEM venceu o Derby e abriu mais três pontos na liderança! 🐷 pic.twitter.com/wBjNE9bmWh — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) June 4, 2022

O dérbi no Allianz Parque chegou com muita expectativa, já que os rivais vêm sendo os melhores times do futebol feminino brasileiro e a base da seleção comandada por Pia Sundhage. Somadas, as duas equipes forneceram nove atletas à lista da técnica sueca para amistosos realizados em abril. Uma delas acabou sendo destaque.

A camisa 7 do Palmeiras, Duda Santos, abriu o placar aos 27 da primeira etapa. Bia Zaneratto fez grande jogada pela esquerda e cruzou. Sem ser incomodada pela defesa adversária, a meio-campista palmeirense completou de primeira, no contrapé da goleira Lelê, para abrir o placar.

No segundo tempo, o Timão veio com tudo para tentar o empate e quase conseguiu logo no começo. Em outra jogada pela esquerda, Gabi Portilho completou e parou na defesa da goleira Jully.

O Corinthians chegou a balançar as redes, mas de forma irregular, quando Jheniffer, que havia entrado após o intervalo, completou com o braço um escanteio cobrado pela direita. Ela recebeu o cartão amarelo, aos 37 minutos.

Logo depois do susto, o Verdão pôde respirar aliviado. Aos 39, após jogada pela direita, Duda Santos ganhou uma disputa pelo meio e chutou forte, de fora da área. Lelê espalmou, mas a bola bateu no travessão e caiu dentro do gol.

Na próxima rodada, o Palmeiras tem outro clássico, desta vez diante do São Paulo, no domingo (12), fora de casa. Na véspera, o Corinthians encara o Flamengo, também fora de casa.