Palmeiras supera Ceará em jogo atrasado do Brasileiro

O Palmeiras derrotou o Ceará por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (20) no estádio do Castelão, em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este triunfo o Verdão assumiu a terceira posição da classificação com 46 pontos. Já o Vozão permanece na 14ª posição com 31 pontos após o revés.

SOMA MAIS TRÊS! 🐷✅

Com gols de Zé Rafael e Deyverson, vencemos o Ceará no Castelão e vamos voltar para casa com mais uma #VitóriaNaBagagem 🛫#AvantiPalestra #CEAxPAL#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/M5ZpoTJ5uV — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 21, 2021

- CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A vitória do Palmeiras começou a ser construída momentos antes do intervalo, quando o meio-campista Zé Rafael cobrou falta com muita categoria para vencer o goleiro Richard. O segundo do Verdão foi obra de dois jogadores que entraram no decorrer da etapa final. Aos 26 minutos Gustavo Scarpa recebeu na esquerda e cruzou para Deyverson, que apenas escorou de esquerda para marcar.

O Vozão ainda descontou com Cléber aos 43 minutos, mas o time do técnico português Abel Ferreira ficou com o triunfo final. O Ceará volta a entrar em campo no sábado (23), quando visita o Juventude. Dois dias depois o Palmeiras recebe o Sport.