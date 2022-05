Palmeiras vira sobre Bragantino e mantém ponta no Brasileiro Feminino

O Palmeiras segue na liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Neste domingo (15), as Palestrinas bateram o Red Bul Bragantino por 2 a 1, de virada, no Centro de Formação de Atletas (CFA) da Red Bull, em Jarinu (SP), pela nona rodada da competição.

A equipe alviverde foi a 22 pontos, três a frente do vice-líder Internacional, que recebe o Cruzeiro nesta segunda-feira (16), às 17h30 (horário de Brasília), no Sesc Campestre, em Porto Alegre. As paulistas torcem por um tropeço das gaúchas ou, pelo menos, que não vençam por três ou mais gols de saldo.

As bragantinas seguem na lanterna, com um ponto, sete atrás do Cruzeiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Foi a oitava derrota em nove partidas, sendo a quarta de virada.

As anfitriãs saíram na frente aos cinco minutos do primeiro tempo, com a atacante Luana Índia encobrindo a goleira Jully após cobrança de escanteio. O empate palmeirense veio aos 14 minutos, com a atacante Carol Baiana. Pouco antes do intervalo, aos 43, a meia Andressinha acertou um chute no ângulo, em finalização próxima à entrada da área, decretando a virada alviverde.

A nona rodada do Brasileiro começou no sábado (14), com dois jogos. O Santos venceu o clássico com o São Paulo por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro. Os dois primeiros gols fizeram valer a lei da ex no litoral paulista. As Soberanas abriram o placar, nos acréscimos do primeiro tempo, com Fê Palermo, ex-lateral das Sereias da Vila. O empate saiu aos 21 minutos da etapa final com a atacante Cristiane, que defendeu o Tricolor em 2019. Aos 50, a meia Júlia acertou o ângulo da goleira Carla e garantiu a vitória alvinegra.

As santistas foram a 15 pontos, ultrapassando provisoriamente a Ferroviária (que ainda vai a campo na rodada), assumindo a quinta posição. As são-paulinas, com 17 pontos, aparecem um posto à frente.

No estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), o São José não saiu do zero com o Atlético-MG. O empate levou as paulistas a nove pontos, em 11º lugar, mas podendo acabar a rodada na zona de rebaixamento se Cruzeiro ou Avaí/Kindermann vencerem. As Vingadoras estão em sétimo, com 13 pontos. As atleticanas torcem contra Flamengo, Real Brasília e Grêmio para não perderem espaço no G8.