Pan de Ginástica de Trampolim: Brasil alcança finais no sincronizado

O Brasil se classificou nesta segunda-feira (27) para as finais do trampolim sincronizado do Campeonato Pan-Americano de Ginástica de Trampolim, que começou no último domingo (26) na Arena 1 do Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro.

O destaque foi a dupla formada por Camilla Gomes e Alice Hellen, que se credenciou para a decisão na primeira colocação com a nota de 47.780 pontos. As brasileiras, que já foram medalhistas na Copa do Mundo e líderes do ranking da FIG (Federação Internacional de Ginástica), chegam com amplo favoritismo para a disputa.

“Viemos fazer o nosso melhor e conseguimos, tanto ontem quanto hoje. Para amanhã [terça-feira] esperamos o mesmo: fazer o nosso melhor para conseguir uma medalha para o Brasil. Sabemos o quanto esse resultado é importante para todos”, declarou Alice.

Já no masculino o Brasil alcançou a final com a quinta melhor nota (46.420 pontos), obtida por Lucas Junio Tobias e Gabriel Miranda.

As finais do Campeonato Pan-Americano de Ginástica de Trampolim serão disputadas a partir das 9h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (28). A competição pode ser acompanhada pelo Canal Olímpico do Brasil.