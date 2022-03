Paralimpíada: Cristian Ribera e Aline Rocha são top 10 no esqui sprint

O Brasil concluiu sua participação na prova de sprint, a mais rápida do esqui cross-country, com dois atletas no top 10 da Paralimpíada de Inverno de Pequim. Cristian Ribera, atual vice-campeão mundial na prova, terminou na nona posição na disputa masculina, entre 38 atletas; e Aline Rocha em décimo lugar na competição feminina que reuniu 16 competidoras.

A dupla chegou a se classificar às semifinais, mas cada um terminou em quinto lugar nas respectivas baterias e não avançou. Apenas os três primeiros colocados foram para final. Ribera completou o percurso de 961 metros em 2min59s8, e Aline em 3min55s02.

Histórico! 🇧🇷 Cristian Ribera conquistou uma inédita 9ª colocação geral na prova de Sprint do #ParaCrossCountry 📸 Ale Cabral / @cpboficial / OIS / Simon Bruty / Thomas Lovelock#Paralympics #WinterParalympics pic.twitter.com/674FdqY8n2 — CBDN (@brasilnaneve) March 9, 2022

“Saio feliz desta prova. Acho que cumpri o meu papel. Queria passar para as semifinais e passei em quinto lugar, um resultado muito bom.”, disse Ribera em depoimento ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Na mesma bateria disputada pelo brasileiro estava o favorito da prova: o chinês Peng Zheng [ouro na longa distância] e que logo depois também venceu a final do sprint, levando outro ouro. O pódio teve dobradinha chinesa: Zhongwu Mao faurou a prata. Em terceiro, com o bronze, ficou o canadense Collin Cameron.

“O chinês Peng Zheng era praticamente o favorito para esta prova. Ele foi muito forte. Eu falo que não existem favoritos, mas com os chineses o cenário muda. Estava muito difícil, muito disputado. Todos que passaram para a final foram muito competentes na prova”, completou.

Top 10 no sprint, a paraense Aline Rocha, de 31 anos, classificou a competição deste ano uma das mais acirradas. .

“Esta prova sprint foi, com certeza, uma das mais difíceis que já participei, principalmente pelo nível técnico das atletas. Nas provas de Copa do Mundo [circuito internacional da modalidade] que eu participei não tinham chinesas em algumas e outras não tinham americanas. Aqui, em Pequim, estavam literalmente as melhores atletas. Isso já faz bater aquela adrenalina e ansiedade durante a prova”, disse a esquiadora, já concentrada na próximo desafio, no sábado (12).

“Na prova de média distância [no sábado, dia 12] o percurso é um pouco diferente. Na prova longa, tínhamos muitas curvas, mais trechos inclinados. Agora, teremos uma parte mais plana. São três voltas e eu quero fazer forte desde o início para conseguir a melhor colocação. Será tudo ou nada nesta prova”, concluiu.

O Brasil contou ainda com outros três atletas no sprint: Robelson Lula encerrou a prova de sprint 18º lugar geral: Guilherme Rocha em 21º e Wesley dos Santos na 24ª colocação.

Os cinco brasileiros voltarão a competir no próximo sábado (12) a partir de 1h30 (horário de Brasília), nas provas de média distância de esqui cross-country (7,5km para mulheres e 10km para homens). No mesmo dia, às 23h, haverá prova de revezamento misto da modalidade com os atletas brasileiros na pista.