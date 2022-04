Paranaense: Coritiba vence Maringá no primeiro jogo da decisão

O Coritiba derrotou o Maringá por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (30) no estádio Willie Davids, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense.

#MFCxCFC – 1×2 – PRIMEIRO PASSO FOI DADO! ✅⚽️🇳🇬 O Coxa vence de virada a partida de ida da final do Paranaense fora de casa e leva a vantagem para decidir o título no Couto Pereira! pic.twitter.com/kOWtMQIGEy — Coritiba (@Coritiba) March 31, 2022

Com este triunfo o Coxa fica em vantagem para o jogo da volta (precisando de apenas um empate para ficar com o título), a partir das 16h (horário de Brasília) do próximo domingo (3) no estádio Couto Pereira.

A partida começou muito movimentada, com oportunidades de lado a lado. E o placar foi aberto aos 29 minutos, em falha de Muralha. Mirandinha bateu da intermediária, o goleiro defendeu parcialmente e Alemão marcou.

Porém, o Coritiba voltou com outra postura após o intervalo e conseguiu a virada. Primeiro, aos 20 minutos, Léo Gamalho deixou tudo igual. E cinco minutos depois Igor Paixão deu números finais ao placar.