Passeio do Grêmio diante do Inter pode custar cargo de Mano Menezes

A rodada de domingo do Campeonato Brasileiro reservou apenas dois jogos, porém com alta dose de rivalidade. Em Porto Alegre, o Gre-Nal de número 439 da história terminou com uma vitória tranquila do Grêmio por 3 a 1, em casa. O resultado, que representou o quinto revés consecutivo do Internacional – o quarto pelo Brasileirão – na temporada, fez o técnico Mano Menezes balançar no cargo. Já no Maracanã o Flamengo marcou nos minutos finais e bateu o Corinthians por 1 a 0, aumentando o calvário do técnico Vanderlei Luxemburgo, que em seis jogos no comando do Timão ainda não venceu (quatro derrotas e dois empates).

Deu Imortal no clássico gaúcho! Os gols da vitória do @gremio na sétima rodada do #NossoMelhor! ⚽️ 🎥 @canalpremiere pic.twitter.com/O9o8epgIYw — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 22, 2023

Na Arena do Grêmio, um dos clássicos de maior rivalidade no país foi de domínio dos donos da casa. Logo aos seis minutos, após roubada na saída de bola do Internacional, Luis Suárez ajeitou para o meio e chutou forte de fora da área, marcando um golaço.

Aos 30, em novo erro no início da jogada colorada, Mathias Villasanti invadiu a área e tocou na saída de Keiller para ampliar.

No segundo tempo, o zagueiro Kannemann cometeu falta, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. No entanto, o Grêmio não diminuiu o ritmo e ampliou aos 19, quando Suárez encontrou Bitello pela esquerda. Ele limpou a marcação e chutou no ângulo, marcando outro belo gol.

O Internacional ainda diminuiu o prejuízo com um gol de Johnny. O Grêmio agora soma 11 pontos, em décimo, enquanto o Colorado tem sete, em 15º, podendo ser ultrapassado pelo Cuiabá no desfecho da rodada.

A má fase do time chegou a seis jogos, sendo cinco derrotas consecutivas. Até Johnny marcar no fim, a equipe estava completando cinco partidas inteiras sem gols. Os resultados colocam em risco a permanência de Mano Menezes no time. Uma vitória na quinta (25), diante do Metropolitanos, da Venezuela, pela Libertadores, é de vital importância para o time e para o treinador.

Flamengo marca no fim contra o Timão

No Maracanã, mais de 64 mil pessoas assistiram ao duelo entre Flamengo e Corinthians, justificando o status dos dois clubes como os donos das maiores torcidas do país. Foi o maior público registrado no Campeonato Brasileiro de 2023 até agora.

Em campo, Flamengo e Corinthians fizeram um jogo equilibrado, em que o Timão, mesmo atuando fora de casa, levou perigo considerável ao gol de Santos. O Flamengo, que teve os desfalques de Everton Ribeiro e Arrascaeta de última hora, teve dificuldades para impor o habitual estilo ofensivo de jogo.

O herói da tarde foi Léo Pereira. No final da partida, após sentir lesão na coxa, ele teve que permanecer em campo porque o técnico Jorge Sampaoli não podia mais fazer substituições. O esforço do jogador foi premiado com um gol aos 48 minutos. Cebolinha cruzou pela esquerda e Léo Pereira subiu sozinho para cabecear no canto esquerdo de Cássio.

Foi a terceira vitória consecutiva do Rubro-Negro no campeonato, no qual agora soma 12 pontos, momentaneamente em sexto. O Corinthians, que não vence desde a rodada de estreia, está na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos, em 17º. Vanderlei Luxemburgo, que assumiu a equipe depois da saída de Fernando Lázaro, ainda não sabe o que é vencer pelo Timão em 2023.

Dia das 5 Estrelas brilharem em campo ✨ Mais uma batalha no Brasileirão, jogo importante contra o Cuiabá. Vamos juntos, com a força da Nação Azul na Arena do Jacaré 💙#CRUxCUI #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/lHhvqZxFNq — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 22, 2023

Cruzeiro e Cuiabá encerram a rodada

Nesta segunda (22), a partir das 20h, Cruzeiro e Cuiabá entram em campo para encerrar a sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, que originalmente estava marcado para o Estádio Independência, em Belo Horizonte, teve que mudar de local porque o América vetou o jogo, alegando que o gramado do estádio vem em uma sequência grande de partidas. Com isso, o duelo será realizado na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Os dois times buscam grandes saltos em diferentes partes da tabela. O Cruzeiro, atualmente em quinto, com 12 pontos, subirá para a vice-liderança em caso de vitória (ficaria à frente do Palmeiras, que tem 15 pontos, por ter mais vitórias). Já o Cuiabá, que iniciou o dia na zona de rebaixamento, com quatro pontos, em 18º, pode pular até cinco posições se vencer esta noite.